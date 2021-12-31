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Alexis Ren plajdan sere serpe pozunu paylaştı!

31.12.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı ateşli pozlarıyla adından söz ettiren Alexis Ren, plajda güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

Alexis Ren plajdan sere serpe pozunu paylaştı!

ABD'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan güzel model Alexis Ren, Instagram hesabının Hikayeler kısmından plaj pozunu paylaştı. Boylu boyunca uzanan Ren, bikinili vücudunu çekmeyi ihmal etmedi.

Alexis Ren plajdan sere serpe pozunu paylaştı!

Alexis Ren plajdan sere serpe pozunu paylaştı!

Bir dönem model Jay Alvarrez ile aşk yaşayan Alexis Ren, sevgilisinden ayrıldıktan sonra Twitter hesabından olay bir paylaşım yapmıştı.

Alexis Ren plajdan sere serpe pozunu paylaştı!

Bir takipçisinden gelen ''Neden ayrıldınız?'' sorusunu yanıtlayan Ren, ''Sevgilimin penisi küçüktü'' diyerek, magazin alemine bomba gibi düşmüştü.

Alexis Ren plajdan sere serpe pozunu paylaştı!

Alexis Ren plajdan sere serpe pozunu paylaştı!


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Model
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