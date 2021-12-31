Alexis Ren plajdan sere serpe pozunu paylaştı!

ABD'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan güzel model Alexis Ren, Instagram hesabının Hikayeler kısmından plaj pozunu paylaştı. Boylu boyunca uzanan Ren, bikinili vücudunu çekmeyi ihmal etmedi.

Bir dönem model Jay Alvarrez ile aşk yaşayan Alexis Ren, sevgilisinden ayrıldıktan sonra Twitter hesabından olay bir paylaşım yapmıştı.

Bir takipçisinden gelen ''Neden ayrıldınız?'' sorusunu yanıtlayan Ren, ''Sevgilimin penisi küçüktü'' diyerek, magazin alemine bomba gibi düşmüştü.



