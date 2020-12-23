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Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi! Ümitcan Uygun'dan Tiktok fenomenini ölüm tehdidi

23.12.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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Aleyna Çakır ölümünde baş şüpheli olarak bilinen Ümitcan Uygun, sosyal medyada açılan bir canlı yayın esnasında Tiktok fenomenini ölümle tehdit etti. Tehdit anları canlı yayın esnasında çok sayıda kişi tarafından izlenirken yorum bölümünden Uygun’a tepki yağdı.

Geçtiğimiz Haziran ayında evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun dün akşam Tiktok hesabı üzerinden bir canlı yayın başlattı.

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"SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM"

Sabah gazetesinden Çağrı Oğuz'un haberine göre, yayın esnasında çok sayıda yorumu okuyan ve cevaplar veren Uygun'un yayınına Tiktok fenomeni Abdullah S. katıldı.

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SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Konuşma sırasında 'Adalet yerini bulacak' diyen Abdullah S.'ye sinirlenen ve alkollü olduğu değerlendirilen Uygun, alkol şişelerini göstererek tehdit ve küfürler savurmaya başladı. 'Seni de öldüreceğim' sözleri ise şoke etti.

Video sırasında Ümitcan Uygun'a yorum bölümünden tepki yağdı.

Öte yandan yine Uygun'un yakın arkadaşı G.Ö.'nün henüz reşit olmadığı iddia edilen genç bir kızla birlikte olduğu ifade edildi. Abdullah S.'nin yayınına bağlanan G.Ö. daha sonra çektiği küfür dolu video ile genç kızın reşit olduğunu ileri sürmesi dikkat çekti.

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