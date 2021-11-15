Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş görüntülenen Batuhan Karacakaya, yapılan yorumları tiye aldı!

Survivor 2021 sezonunun iddialı yarışmacısı Batuhan Karacakaya, yarışma sonrasında birçok isimle anıldı. Aleyna Kalayacıoğlu ve Melis Sezer ile aşk yaşadığı iddia edilen Karacakaya'nın, Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş yakalanması, magazin gündemine bomba gibi düştü. Yakışıklı oyuncu, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

''ÇOK BÜYÜK ZARARA SOKTU''

Aleyna Çalışkan ile aşk pozunun ortaya çıkmasının ardından sevenlerini şaşırtan Karacakaya, ilişkisine gelen eleştirileri tiye aldı. İşte Karacakaya'nın sözleri:

''Arkadaşlar, herkese selam. Size birkaç şey söylemek istiyorum. 24 yaşındayım ve itiraf etmeliyim ki 2 tane çocuğum var. 16 yıldır da evliyim. Böyle fotoğraflarımın çıkması, beni gerçekten çok büyük bir zarara soktu. Bilmiyorum, bunun içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum? Bir fikri olan var mı? Ya şu zihniyetinizi değiştirin Allah aşkına! Şimdi de çocuklarımı almaya gidiyorum. Tamam mı? Haydi bakalım!''

''SIYIRMIŞLAR BUNLAR!''

Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı sallayan fotoğraf sonrası yarışmadaki takım arkadaşı İsmail Balaban ile canlı yayın açmıştı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etse de, yapılan olumsuz yorumlara dayanamadı. Karacakaya, ''Arkadaşlar kafayı yemeyin isterseniz ya! Sıyırmışlar bunlar yemin ediyorum'' diyerek, canlı yayında öfkelendi. Batuhan Karacakaya'nın tavırları, yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, ''Bunları da ünlü yaptınız ya! Bakın sizinle hangi üslupla konuşuyorlar'' ve ''Bunları kim, neden destekliyor?'' gibi yorumlarda bulundu. İsmail Balaban ise ortamı yatıştırmak için ''Tek gerçek İsbat'' diyerek güldü.



