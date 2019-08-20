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Aleyna Tilki: Aşk fotoğrafları paylaşmak çok saçma! Ezikler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Tilki son olarak sevgilisiyle paylaşıp yapanları eleştirdi.

Aleyna Tilki: Aşk fotoğrafları paylaşmak çok saçma! Ezikler

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündeme geldi. Tilki, sosyal medyada aşk paylaşımları yapmayı saçma bulduğunu dile getirdi.

Aleyna Tilki açıklamasında "Ezikler! Sosyal medyada aşk fotoğrafları, ilişki fotoğrafları paylaşmak çok saçma geliyor bana. 'Bakın şu an sevgilimi öpüyorum', 'Bakın şu an sevgilim var'. Iyy, uf ezikler!" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Hoşgörü ve anlayış kaldı mı?" diyen Aleyna Tilki, "Hoşgörü ve anlayış kaldı mı? Bir de yanında tertemiz, safca akan sulardan... Varsa bir parça onlardan alayım. Yoksa yemem bir şey, başka şeylere artık iştahım kalmadı. Bir de Venüs’ü solumak isterim, beni oraya götürmeyen bir denize de kolayca açılamam artık..." ifadelerini kullanmıştı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aleyna reis haklı dağılın.
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