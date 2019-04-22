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Aleyna Tilki: Beni bulmak isteyen kendini yaksın!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla sık sık dikkat çeken Aleyna Tilki süper mini şortuyla verdiği pozu ve o poza bıraktığı yorumla yine gündem oldu.

Aleyna Tilki: Beni bulmak isteyen kendini yaksın!

Genç yaşında tanıştığı şöhreti kimi zaman iyi idare edemediği görülen, yaptığı paylaşımlarla ve verdiği mesajlarla tepki çeken Aleyna Tilki'den yeni kareler...

Kısa bir süre önce 1,5 milyon liralık bir reklam anlaşmasına imza atan Aleyna Tilki, şimdilerde erken gelen şöhretin tadını çıkartıyor.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bu hesabı üzerinden sevenleriyle mesajlaşan Tilki kimi zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Verdiği mesajlarla takipçilerini şaşırtan ve heyecanlandıran Tilki son olarak birkaç fotoğrafını paylaştı ve yanına yazdığı: “Işıkları söndürün, beni bulmak isteyen kendisini yaksın” notuyla yine dikkat çekti.

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Tilki mesajının sonunda koyduğu gülücük emojisiyle şaka yaptığının altını çizdi.

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