Aleyna Tilki çiçekçiye para yerine bakın ne verdi

Başrolünü oynadığı “İşte Bu Benim Masalım” adlı dizinin setinde kas spazmı geçiren ve tedavi gören Aleyna Tilki, Bebek’te bir kitapçıda görüntülendi. Şoförünün kullandığı arabasının camında rol aldığı dizinin çekim araçları için kullanılan kartın olması dikkat çeken Tilki, çıkışta sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Bir çiçekçi, arabasına binmeye hazırlanan ünlü popçudan para istedi. Dakikalarca Aleyna Tilki’ye dil döken çiçekçiye başka bir çiçekçi hafta sonu sevgililer günü olduğunu hatırlattı.

Çiçekçi para almak için ısrarla beklerken Aleyna Tilki’nin şoförü arabadan indi ve kitapçıya girdi. Aleyna Tilki aracın kapısını açıp şoförünü beklemeye başladı. Çevredekiler şarkıcının para bozdurduğunu sandı.

Ancak Tilki çiçekçiye para vermek yerine şoförüne aldırdığı kitabı hediye etti. Yaptığı davranışla herkesi şaşırtan Aleyna Tilki, aracıyla uzaklaştı. Para alma hayali suya düşen çiçekçi Tilki’nin aldığı William Shakespeare “Hamlet” kitabıyla poz verdi. (TV100)

