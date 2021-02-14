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Aleyna Tilki çiçekçiye para yerine bakın ne verdi

14.02.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki çiçekçiye para yerine bakın ne verdi

İşte Bu Benim Masalım dizisinde oynayan Aleyna Tilki yine şaşırttı! Çiçekçiden çiçek alan Tilki para yerine kitap verdi.

Başrolünü oynadığı “İşte Bu Benim Masalım” adlı dizinin setinde kas spazmı geçiren ve tedavi gören Aleyna Tilki, Bebek’te bir kitapçıda görüntülendi. Şoförünün kullandığı arabasının camında rol aldığı dizinin çekim araçları için kullanılan kartın olması dikkat çeken Tilki, çıkışta sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Bir çiçekçi, arabasına binmeye hazırlanan ünlü popçudan para istedi. Dakikalarca Aleyna Tilki’ye dil döken çiçekçiye başka bir çiçekçi hafta sonu sevgililer günü olduğunu hatırlattı.

Ekran Alıntısı

Çiçekçi para almak için ısrarla beklerken Aleyna Tilki’nin şoförü arabadan indi ve kitapçıya girdi. Aleyna Tilki aracın kapısını açıp şoförünü beklemeye başladı. Çevredekiler şarkıcının para bozdurduğunu sandı.

Ancak Tilki çiçekçiye para vermek yerine şoförüne aldırdığı kitabı hediye etti. Yaptığı davranışla herkesi şaşırtan Aleyna Tilki, aracıyla uzaklaştı. Para alma hayali suya düşen çiçekçi Tilki’nin aldığı William Shakespeare “Hamlet” kitabıyla poz verdi. (TV100)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
işi gücü reklam ... millet bu dönemde ekmek istiyo para istiyo aç bu gidiyo kitap alıyo... vayyy be ne akıllı davranış bence o zekanı biraz geliştir adam çiçekçilik yapıyo bu soğukta ekmek parası için.. karnı açken kitabı napsın..

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