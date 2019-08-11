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Aleyna Tilki'den bayrama özel bikinili poz

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 11.08.2019 17:13 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla olay olan Aleyna Tilki son zamanlarda verdiği bikini pozlarla gündeme geliyor. Tilki bayram günü bikinili poz verince yine olay oldu.

Aleyna Tilki'den bayrama özel bikinili poz

Küçük yaşta gösteri dünyasına girmesi sebebiyle sık sık eleştirilen Aleyna Tilki son zamanlarda bikinili paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Kilo aldığı yönünde eleştirilere maruz kalan ve bu durumu umursamayan Tilki sık sık bikinili paylaşımlar yapıyor. Tilki son olarak da bayram pozu verdi. Bodrum'da konser verecek olan Tilki konser öncesi güneşin ve denizin tadın çıkardı. Bikini pozlarına sosyal medya hesabından paylaşan Tilki fotoğrafa şu notu düştü:

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"Kalbinizi çocuk tutun. Gülüşünüz ve kalbiniz hep gerçek kalsın ve koşulsuz sevmeye koşullanın. Bayrama özel gülümseyen foto attım, normalde yapmam. Mutlu günler."

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