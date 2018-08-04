MAGAZİN

Aleyna Tilki'den bornozlu paylaşım! 'Genç vücut yaşlı ruh'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 01:30 | Son Güncelleme

Her yaptığıyla olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki bu defa sosyal medyadan bornozlu fotoğraflarını paylaştı. 18 yaşındaki şarkıcınnın paylaşımında 'Genç vücut yaşlı ruh' notunu yazması dikkatleri çekti.

Aleyna Tilki'den bornozlu paylaşım! 'Genç vücut yaşlı ruh'

Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Aleyna Tilki, yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

'GENÇ VÜCUT YAŞLI RUH'
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Aleyna Tilki, son olarak pembe bornozuyla fotoğraflarını paylaştı.

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Evinde bornozuyla çektirdiği kareleri paylaşan Aleyna Tilki'nin gönderisi kısa süre on binlerce beğeni aldı.

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Duvarında Türk ve yabancı oyuncuların siyah beyaz fotoğraflarının bulunduğu duvar önünde poz veren Aleyna Tilki paylaşımında, 'Genç vücut, yaşlı ruh' notunu düştü. Genç şarkıcı daha önce de '18’e girdim, ama o kadar çalışıyorum ki kendimi yaşlanmış hissediyorum' demişti.

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Aleyna Tilki aleyna tilki ınstagram instagram

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