Aleyna Tilki'den eleştirilere inat bikinili paylaşım

Aleyna Tilki ne yapsa ne söylese olay! Bir yandan konserden konsere koşturan Tilki, bir yandan da çıkardığı şarkılarla kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanıyor.

Bodrum tatilinde aldığı kiloların yanı sıra bikini seçimiyle de adından söz ettiren Aleyna Tilki gündemden düşmüyor. Tilki eleştirilerin ardından kendi de bikinili hallerini paylaşmış ve şu savunmayı yapmıştı:

"Şu anda 5 kilo verdim, istemeyerek verdim, çok tempolu çalıştığım için o günden sonra çok fazla konserim oldu. Çok kilo verdim. Veriyorum ,alıyorum. Aleyna Tilki ölçüsü bu işte. Yoğunluğuna göre kilo alıp veren halim yani. Çok seviyorum gerçekten bedenimi, ruhumla çok yakıştığını düşünüyorum. O yüzden de aşırı mutluyum yani. Ruhuma ve bedenime sahip olduğu için çok mutluyum."

Kendiyle barışık olan Aleyna Tilki yine tatile çıktı ve bu sefer sarı bikinisiyle poz verdi.

Arkadaşlarına poz üstüne poz veren Aleyna o hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tilki'nin paylaşımı anında olay oldu ve paylaşıma yorum yağdı.



