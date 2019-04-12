Aleyna Tilki'den ilginç paylaşım: Karnıbahar çok enteresansın...

Aleyna Tilki zaman zaman kendi dışında kimsenin anlamadığı açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla olay oluyor.

Tilki'nin bu paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Aleyna Tilki, twitter hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti.

Karnabahar üzerine yazdığı şu yorumla dikkat çekti:

“Yenilebilen bir şey olman çok garip, seni çok seviyorum karnabahar. Seni yediğim için çok şanslıyım, herkes şanslı. Sadece ne kadar güzel olduğunu daha önce hiç düşünmediler, o kadar. Şu an seni yedim ve sen o toprağın sizlere verdiği güzelliği içimde yaşatacaksın."

Tilki hızını alamadı ve şöyle devam etti: "Karnıbahar çok enteresansın gerçekten ya..."

