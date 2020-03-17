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Aleyna Tilki'den koronavirüs yorumu! 'Dünya bize ceza veriyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de sayısı hızla artan koronavirüs vakaları sonrası ünlü isimler de kendilerini eve kapadı. Aleyna Tilki koronavirüs ile fikirlerini ise sosyal medyadan paylaştı.

Aleyna Tilki'den koronavirüs yorumu! 'Dünya bize ceza veriyor'

Aleyna Tilki, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Amerika seyahatini iptal etti. Evine kapanan genç şarkıcı, virüs tehlikesi sona erene kadar ailesiyle olacak. Tilki sosyal medyayı da aktif kullanmasıyla biliniyor.

Sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Tilki koronavirüs ile ilgili fikirlerini takipçileriyle paylaştı. Tilki paylaşımında şunları yazdı:

"Bence şu an koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni
Dünyanın insanlara, ’evine kapan’ çağrısıdır...
Evine kapan ki, içine kapanabil.
Aslında kim olduğunu öğren.
Random iletişimlerden korun.
Enerjini dengele.
Ve seyret!
Bu karanlık dönemde,
Ne kadar aydınlık kalabileceğini.

ETQNSMEXgAEKU_L

Onca zulmü, savaşı, açlığı, sorunu görmezden gelip, zevkine hayat süren zenginlerin,
Kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların,
Öz’e ve bütüne ulaşamayanların
hayatı anlaması için,
dünya bize ceza veriyor."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bacı bi git Allahını seversen,
şanatçı mı bumu sizin sanata hiç saygınız kalmamış gerçekten
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