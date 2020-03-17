Aleyna Tilki'den koronavirüs yorumu! 'Dünya bize ceza veriyor'

Aleyna Tilki, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Amerika seyahatini iptal etti. Evine kapanan genç şarkıcı, virüs tehlikesi sona erene kadar ailesiyle olacak. Tilki sosyal medyayı da aktif kullanmasıyla biliniyor.

Sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Tilki koronavirüs ile ilgili fikirlerini takipçileriyle paylaştı. Tilki paylaşımında şunları yazdı:

"Bence şu an koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni

Dünyanın insanlara, ’evine kapan’ çağrısıdır...

Evine kapan ki, içine kapanabil.

Aslında kim olduğunu öğren.

Random iletişimlerden korun.

Enerjini dengele.

Ve seyret!

Bu karanlık dönemde,

Ne kadar aydınlık kalabileceğini.

Onca zulmü, savaşı, açlığı, sorunu görmezden gelip, zevkine hayat süren zenginlerin,

Kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların,

Öz’e ve bütüne ulaşamayanların

hayatı anlaması için,

dünya bize ceza veriyor."

