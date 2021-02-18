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Aleyna Tilki'den ölümle ilgili ilginç sözler! 'Mezarlıklarda duyu dışı algılarla...'

18.02.2021 08:53 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki'den ölümle ilgili ilginç sözler! 'Mezarlıklarda duyu dışı algılarla...'

Şu sıralar 'İşte Bu Benim Masalım' dizisiyle gündemde olan şarkıcı Aleyna Tilki takipçilerinin sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki 'Ölüm hakkında ne düşünüyorsun' sorusuna yanıtıyla olay oldu.

Magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra 'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaştığı İşte Bu Benim Masalım dizisiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tilki hayranlarının sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki bir takipçisinin 'Ölüm hakkında ne düşünüyorsun' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Aleyna Tilki açıklamasında şunları söyledi:

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"Ölüme küçük yaşlardan beri ilgim var. Benim oyun parkım mezarlığın içindeydi, küçükken ki evim morgun karşısındaydı. Ve bir zamanlar anneannemin hastanesi olduğu için hastanede çok bulundum. Otopsi bile izledim. Mezarlıklarda duyu dışı algılarla ilgili deneyler yaptım. Ölümü kabul ediyorum bana ilham veriyor."

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