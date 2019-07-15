Aleyna Tilki'den Reynmen açıklaması

Reynmen lakaplı Youtuber Yusuf Aktaş'ın yeni şarkısı Ela sosyal medyayı salladı. Derdim Olsun şarkısıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’ın yeni videosu Ela yüklenmesinin üzerinden 24 saat geçmeden 13 milyondan fazla kez izlendi.

‘İlk gün izlenme rakamı’, Reynmen’den önce Aleyna Tilki’deydi. Haliyle Tilki Nasılsın Aşkta şarkısının dünya müzik listesinin birinci sırasında olduğunu gösteren bir tweeti kendi sayfasında yayınlayarak "Çomar Show" ve "Derine inme çıkamazsın" ifadelerini kullanınca herkes bunu Reynmen'e söylediğini düşündü.

Çıkan haberlerin ardından Tilki'den açıklama geldi. Tilki açıklamasında şunları söyledi:

"Neden ‘Çomar Show’ deyince Reynmen’e ithafen söylediğimi sandınız ki? Üzüldüm. Sosyal medyada artık çok tıklanıyoruz ve bazı dinamikleri değiştiriyoruz.

Diğer insanlara sosyal medyada böyle bir güç olduğunu gösteriyoruz. Hiçbiriniz inanmak istemese de bu gerçek bir başarıdır. Üstelik başarı tesadüfen ya da öylesine olmaz. Hikayen büyükse, kalbin büyükse yaratıcı da bir o kadar büyük bir başarıyla seni ödüllendirir.

Ben çok tıklandığımda böyle düşündüm. Başarılıları başarmışlar anlar. Tarzlarımız farklı olsa da başarı başarıdır. Hiç laf etmeyin."



