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Aleyna Tilki'den Reynmen'e: Çomar show!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Reynmen’in yeni şarkısı Ela yüklenmesinin üzerinden 24 saat geçmeden 17 milyondan fazla kez izlendi. İlk gün izlenme rekorunun Reynmen’den önceki sahibi Aleyna Tilki isim vermeden “Çomar show” diyerek Reynmen’in başarısını dikkate almadığını ima etti!

Aleyna Tilki'den Reynmen'e: Çomar show!

Reynmen lakabıyla tanınan ünlü YouTuber Yusuf Aktaş, yeni şarkısı Ela'nın klibiyle müzik dünyasına damga vurdu. Derdim Olsun şarkısıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Reynmen'in yeni klibi Ela'nın yüklenmesinin üzerinden 24 saat geçmeden 13 milyondan fazla kez izlendi.

Aktaş'ın başarısına ilk eleştiri ise meslektaşları Işın Karaca ve Aleyna Tilki'den geldi.

10 DAKİKADA 1 MİLYON İZLENME

Reynmen'in Derdim Olsun şarkısı 24 saatte 11 milyon kişi tarafından izlenmişti. Ela, 10 dakikada yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşırken, kısa sürede YouTube trend listesinde de ilk sıraya yerleşti. Reynmen'in bir önceki şarkısı Derdim Olsun da toplamda 220 milyondan fazla kez izlendi.

Işın Karaca, Reynmen'in klibinin izlenme oranını Instagram hesabından paylaşarak "Düşünsenize dinlenmeden beğeniliyorsun, piyasa o kadar elinde" demişti.

Reynmen ise kendisini eleştiren Karaca'ya klibin izlenme oranını paylaşarak cevap verdi. Reynmen paylaşımında şunları söylemişti:

"Cahil olmak ne güzel şey, her şeyi biliyorsunuz. Hayır üzülüyorum, inanmış bir de bu söylediğine. Baya İngilizcesini yazıp inandırmış, yazık günah ya Allah'ım esirgesin"

"ÇOMAR SHOW"

Instagram hesabından video paylaşan Reynmen, dünya müzik listesinin bir numarasına oturan ilk Türk kendisinin olduğunu söyledi.

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Ardından Aleyna Tilki, Nasılsın Aşkta şarkısının dünya müzik listesinin birinci sırasında olduğunu gösteren bir tweeti kendi sayfasında yayınlayarak "Çomar Show" ve "Derine inme çıkamazsın" ifadelerini kullandı.


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Reynmen Aleyna Tilki Aleyna Tilki reynmen

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