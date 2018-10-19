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Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 20:57 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda Amerika'da müzik çalışmaları yapan ve İstanbul'a dönen Aleyna Tilki'den yine ilginç bir çıkış geldi. "Rüyalarımı anlatsam ülke karışır" diyen şarkıcının bu özleri yorum yağmuruna tutuldu. Tilki, Show Must Go On şarkısını seslendirdiği bir videosunu da paylaştı.

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Şarkıcı Aleyna Tilki bazen ilginç çıkışlarla gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından bir durum paylaşan Tilki, “Rüyalarımı anlatsam, ülke karışır. Hiç gerek yok. Hatta ‘insanlık' bile karışabilir…” dedi.

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Takipçileri Aleyna’nın bu sözleri sonrası şu yorumları yaptı:

-Ne rüyaymış be!

– Ülkede savaş çıktıda peluş ayınla savaşmı kazandın?

– Hoca tahtaya kaldırdığında hiçbir şey bilmediğimi anlayınca ben…

– Eğer ki kliplerindeki gibiyse yapma bize bunu.

– Aleyna Hanım bu aralar kafanız biraz karışık galiba olabilir ama insanlık hali.

ALEYNA'DAN 'SHOW MUST GO ON' PERFORMANSI
Öte yandan Aleyna Tilki'nin, “Show Must Go On” performansına takipçileri hayran kaldı. Aleyna," Hasta, grip, jetlag ama her şeye rağmen yarınki konsere hazırım. Yarın Show Must Go On’u sesimden duymaya hazır olun" dedi.


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Aleyna Tilki aleyna tilki show must go on

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