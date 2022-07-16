Aleyna Tilki'den 'Sperm bankası' sorusuna yanıt!

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşıyla birlikte Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yaptı.
Koyu sohbet sonrası mekanın çıkış kapısına yönelen çift, görüntülendiklerini fark edince panikledi.
Mekan çıkışında basın mensuplarına, "Hayli keyifliyim!" diyen ünlü şarkıcı, "İngiltere'den döndüm. Türkçe albüm hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.
Yanındaki erkek için, "Arkadaşım." açıklamasını yapan Tilki'ye, "Aşktan yana şansım yok." sözleri hatırlatıldı.
Aleyna Tilki, "Yanlış yazdılar. Kumarda kaybediyorum, 'Aşkta kazanır mısın?' dediler. 'Kumarda kaybetmekle alakası yok, onda da şanssız olabiliyor insan' dedim." şeklinde konuştu.
"Aşkta şansız olduğunuza inanıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Tilki, "Sadece aşık olmam zor..." dedi.
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