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Aleyna Tilki'den 'Sperm bankası' sorusuna yanıt!

16.07.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün bir erkek arkadaşı ile birlikte Rumelihisarı'nda objektiflere yansıyan Aleyna Tilki, "Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt verdi. Genç şarkıcı, "Yok, istemem. Sonuç olarak çocuğun normal büyümesi gerekiyor, öteki hissetmemesi gerekiyor. O yüzden bir babası olsa iyi olur" dedi.

Aleyna Tilki'den 'Sperm bankası' sorusuna yanıt!

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşıyla birlikte Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yaptı.

"HAYLİ KEYİFLİYİM!"

Koyu sohbet sonrası mekanın çıkış kapısına yönelen çift, görüntülendiklerini fark edince panikledi.

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Mekan çıkışında basın mensuplarına, "Hayli keyifliyim!" diyen ünlü şarkıcı, "İngiltere'den döndüm. Türkçe albüm hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.

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"AŞIK OLMAM ZOR"

Yanındaki erkek için, "Arkadaşım." açıklamasını yapan Tilki'ye, "Aşktan yana şansım yok." sözleri hatırlatıldı.

Aleyna Tilki, "Yanlış yazdılar. Kumarda kaybediyorum, 'Aşkta kazanır mısın?' dediler. 'Kumarda kaybetmekle alakası yok, onda da şanssız olabiliyor insan' dedim." şeklinde konuştu.
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"Aşkta şansız olduğunuza inanıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Tilki, "Sadece aşık olmam zor..." dedi.


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Aleyna Tilki
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