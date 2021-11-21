MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'den Tarkan itirafı: En özel ruhlarından biri

Aleyna Tilki'den Tarkan itirafı: En özel ruhlarından biri

21.11.2021 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, kardeşi ve annesiyle birlikte gittiği Dubai tatilinden geri döndü. Önceki gün Etiler’de görüntülenen şarkıcı, Tarkan’la tanışmayı çok istediğini dile getirdi.

Aleyna Tilki'den Tarkan itirafı: En özel ruhlarından biri

Annesi Havva Öztel ile birlikte Dubai tatilinden dönen Aleyna Tilki, tatilin güzel geçtiğini söyledi. Tilki, “Türkiye’ye geleli 1-2 gün oldu. Sakin bir tatil geçirdik. Kuzey kutbunu çok severim sonsuzluk hissi verir bana. Çöllerde de bir sonsuzluk hissi var. O yüzden çok seviyorum” diye konuştu.

"İNGİLİZCE ALBÜM GELİYOR"

Snob Magazin’in haberine göre; İngilizce albümde sona yaklaştığını açıklayan Aleyna Tilki, önümüzdeki sene albümün hazır olacağını söyledi: “İngilizce rock-pop bir albüm yaptım bitti. Son rötuşları yapılacak. Gelecek sene İngilizce albümüm geliyor. Dünya çapında tanınan bir sanatçı olacağım" dedi.

aleyna-tilki-11

"ÇOK ÖZEL BİR RUH"

Aleyna Tilki, “Tarkan’ı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, “Herkesin yolu farklı. Tarkan, ülkemizin en önemli seslerinden ve en özel ruhlarından biri" yanıtını verdi.

Tarkan ile hiç tanışmadığını söyleyen Tilki, “Henüz Tarkan ile tanışma fırsatımız olmadı. Onunla tanışmayı çok istiyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNEREylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?Eylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?
Eski aşkını çabuk unuttu! Böyle yakalandıEski aşkını çabuk unuttu! Böyle yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Camiyi mahkemeye verdi! Gerekçesi şoke etti

Camiyi mahkemeye verdi! Gerekçesi şoke etti

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

ABD'yi karıştıran beraat! Kentte 'isyan durumu' ilan edildi

ABD'yi karıştıran beraat! Kentte 'isyan durumu' ilan edildi

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Eşi ve oğluyla pozuna beğeni yağdı!

Eşi ve oğluyla pozuna beğeni yağdı!

Geceyi birlikte geçirdiler! Paylaşım olay yarattı

Geceyi birlikte geçirdiler! Paylaşım olay yarattı

Gergin anlar kameraya yansıdı

Gergin anlar kameraya yansıdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.