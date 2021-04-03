Aleyna Tilki 'derin ruhlu' çevirmen arıyor!

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç popçu Aleyna Tilki, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tweetlerinin anlaşılmamasından yakınan Tilki, ilginç bir arayışa girdi. Son paylaşımında kendisine çevirmen aradığını belirterek dikkat çeken bir mesaj yayınlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Türkçe tweetlerimi insanlara türkçe çeviri yapacak derin ruhlu akıllı Türk bir kişi arıyorum :D meraklısına duyurulur — Aleyna Tilki (@aleynatilki) April 2, 2021



