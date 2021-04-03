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Aleyna Tilki 'derin ruhlu' çevirmen arıyor!

03.04.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tweet'lerinin anlaşılmamasından dert yanan Aleyna Tilki, 'derin ruhlu' ve 'akıllı' vurgusuyla dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

Aleyna Tilki 'derin ruhlu' çevirmen arıyor!

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç popçu Aleyna Tilki, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tweetlerinin anlaşılmamasından yakınan Tilki, ilginç bir arayışa girdi. Son paylaşımında kendisine çevirmen aradığını belirterek dikkat çeken bir mesaj yayınlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


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Aleyna Tilki
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