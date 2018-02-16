MAGAZİN

Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 21:11 | Son Güncelleme

Reşit olmadan alkollü mekanlarda sahneye çıktığı için Türkiye gündemine oturan Aleyna Tilki, 18'inci yaş kutlamasının biletlerini satışa çıkardı.

Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı

Son günlerde gözlerden uzak kalmaya çalışan ve bir süredir doğum günü partisi için Amerika'da dans eğitimi gören Aleyna Tilki, 18'inci yaşına girmeye hazırlanıyor. Öğrenilen bilgiye göre Aleyna Tilki, vereceği bir konserle yeni yaşını kutlayacak.

YENİ YAŞINA PARA KAZANARAK GİRECEK
31 Mart Cumartesi günü reşit olmaya hazırlanan Aleyna Tilki, doğum günü partisini de paraya çevirmeyi başardı. Binlerce hayranıyla vereceği konserde buluşacak olan Tilki, yeni yaşına para kazanarak girmeye hazırlanıyor. Partinin biletleri satılmaya başladı.

REŞİT OLMADAN İÇKİLİ MEKANLARDA SAHNE ALDI
Tilki, şöhret olduğu ilk günden itibaren reşit olmadığı halde içkili mekanlarda sahne alması, yaşının ötesinde davranışlar sergilemesi, kendisinden hayli büyük sanatçılarla girdiği polemiklerle gündeme gelmişti.

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Aleyna Tilki doğum günü

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