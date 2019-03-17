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Aleyna Tilki eksi 27 derecede motor kazası geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay fotoğraf çekimi için Berlin'e giden Aleyna Tilki, oradan Oslo'ya giderek -27 derecede tatil yaptı. Bindiği motor devrilen Aleyna'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Aleyna Tilki eksi 27 derecede motor kazası geçirdi

Aleyna Tilki, geçen ay ilginç bir yurtdışı seyahati planladı. Bir fotoğraf çekimi için Berlin'e giden şarkıcı, çekimlerin ardından önce Norveç'in başkenti Oslo'ya, ardından ülkeye bağlı takımada Svalbard'a gitti.

Tilki, bir zamanlar kutup kaşiflerinin son durağı olan takımadada 3 gün geçirdi.

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MOTOR KAZASI GEÇİRDİ

Ziyareti sırasında bölgeyi kar motoruyla keşfe de çıkan Aleyna Tilki, bir kaza atlattı ve bindiği motor devrildi. Yardımına ise bölgede yaşayanlar koştu.

Daha kuzeyinde yaşam olmadığı için "Avrupa medeniyetinin bittiği nokta" kabul edilen Svalbard'a tek başına giden Tilki, -27 derecede unutamayacağı bir tatil yaptı.

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