Aleyna Tilki eleştirilere isyan etti!

87'nci İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında gerçekleşen Çim Konserleri'nde sahne alan Aleyna Tilki'yi binlerce hayranı dinledi. Konserin bir bölümünde hakkında yapılan eleştirilere de değinen Tilki çarpıcı itiraflarda bulundu. 'Dipsiz Kuyum' şarkısıyla gündemde olan genç şarkıcı, Dört şarkıyı tekrar tekrar söylüyor' diyorlar. Biz 'evet' diyoruz. Ama 'Cevapsız Çınlama' Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı, 400 milyon kez izlenmiş. 'Bu kız tek şarkılık, ikincisi olmayacak, balon, patlar gider' dediler. 'Sen Olsan Bari' Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci şarkısı. 2017 yılında tüm dünyada en çok dinlenen 30'uncu şarkı.

Dediler ki 'Bu kızı kim seviyor, kimse dinlemiyor ki.' Kocaman konserler yaptık. 'Yalnız Çiçek' şu anda Türkiye'nin en çok dinlenen üçüncü şarkısı olma yolunda ilerliyor. 'Dipsiz Kuyum' da diğer şarkıları geçecek gibi görünüyor, bir haftada 40 milyon izlenmiş. 'Böyle bir şey olmaz, yalan' diyenler seyirciye baksınlar. "Yalnız Çiçek klibinde 'Şarkı ile klibin ne alakası var' demişlerdi. Onlar anlamıyor diye Dipsiz Kuyum şarkısının klibini kuyu ile başlattık. Hala anlamlandıramıyorlar, sorun bizde değil onlardaymış" şeklinde konuştu.

