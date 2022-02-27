Aleyna Tilki file çorabın üstüne külot giydi, yorum yağdı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Hem annesi hem de kendisinin paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki yine sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Tilki, bir süre burada kalmış ve son dönemde takıntılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı. Evini taşıyan Aleyna Tilki, sonrasında da Londra'ya dönmüştü. Tilki burada Serel Yereli ile pozlarıyla adından söz ettirmişti.

Aleyna Tilki hız kesmeden yeni pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Aleyna Tilki son olarak klibi için tercih ettiği kıyafetlerle gündeme geldi.

Ünlü isim file çorabın üsten giydiği külotla pozlar verdi. Aleyna Tilki'nin paylaşımına yorum yağdı. Çoğu takipçi "Çıplaklık yarışı mı var?", "Hiç olmamış", "Allah akıl fikir versin parayı bulan açılıyor" diyerek tepki gösterdi.



