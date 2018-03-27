Aleyna Tilki geri adım atmadı!

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun, "Dizi ve filmler ‘elit’, pop müzik ‘ticari’ mi?" başlıklı yazısı şöyle:

"Pop müziğin genç yıldızı Aleyna Tilki’nin, durup dururken dizi ve müzik sektörüne laf atacağını sanmam. Belli ki birileri Türkiye’de dizi ve sinema filmlerinin kalitesiyle pop müziği mukayese etti. Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin daha elit, pop müziğin ise sanatsal kaygıdan çok, ticari olduğunu vurgulayanlar, anlaşılan o ki genç şarkıcıyı kızdırdı.

Küçüksün, konuşma

Reşit olmadan sahneye çıktığı için eleştirilen Tilki, 18 yaşına 'merhaba' demesine üç gün kala bu iddiayı şu tweet’le tartışmaya açtı:

'Son zamanlarda istisnalar hariç - Türkiye’de çekilen film ve diziler, pop müzikten daha ‘formüllü’ ve ticari bence.'

28 Mart’ta 18 yaşına basıp resmen ‘reşit’ olacak şarkıcıya halen çocuk muamelesi yapanlar oldu. 'Ya çen büyüdün de analiz mi yapıyoçun çeen' diye dalga geçenlere rağmen Tilki, geri adım atmayıp, bu kez şunu sordu:

'Pop müzik yapanlardan daha elit kabul edilen oyuncuların çektikleri diziler gerçekten elit mi?'