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Aleyna Tilki geri adım atmadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

Reşit olmadan sahneye çıktığı için eleştirilen, 28 Mart’ta 18 yaşına 'merhaba' diyecek olan popçu Aleyna Tilki'nin tweeti ile eski bir tartışma konusu yeniden gündeme geldi.

Aleyna Tilki geri adım atmadı!

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun, "Dizi ve filmler ‘elit’, pop müzik ‘ticari’ mi?" başlıklı yazısı şöyle:

"Pop müziğin genç yıldızı Aleyna Tilki’nin, durup dururken dizi ve müzik sektörüne laf atacağını sanmam. Belli ki birileri Türkiye’de dizi ve sinema filmlerinin kalitesiyle pop müziği mukayese etti. Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin daha elit, pop müziğin ise sanatsal kaygıdan çok, ticari olduğunu vurgulayanlar, anlaşılan o ki genç şarkıcıyı kızdırdı.

Küçüksün, konuşma

Reşit olmadan sahneye çıktığı için eleştirilen Tilki, 18 yaşına 'merhaba' demesine üç gün kala bu iddiayı şu tweet’le tartışmaya açtı:
'Son zamanlarda istisnalar hariç - Türkiye’de çekilen film ve diziler, pop müzikten daha ‘formüllü’ ve ticari bence.'

28 Mart’ta 18 yaşına basıp resmen ‘reşit’ olacak şarkıcıya halen çocuk muamelesi yapanlar oldu. 'Ya çen büyüdün de analiz mi yapıyoçun çeen' diye dalga geçenlere rağmen Tilki, geri adım atmayıp, bu kez şunu sordu:

'Pop müzik yapanlardan daha elit kabul edilen oyuncuların çektikleri diziler gerçekten elit mi?'

Bu soru karşısında şarkıcıya hak verenler de oldu, karşı çıkanlar ve dalga geçmeyi sürdürenler de. Çünkü tartışma kültürü yok bizde. Ya övgü, ya hakaret. Tilki, yeni bir şarkıcı, ama tartışmaya açtığı konu eski.

Sinemada bile filmler 'sanat' ve 'ticari' diye iki kategoriye ayrılmışken, dizilerin hangi amaçla çekildiği belliyken, pop müzikte ‘yüksek sanat’ aramak niye? Siz ister sanat kaygısıyla yapın işinizi, ister ticaret için, sonuçta işin patronu tüketici. Çünkü yapanlar değil, tüketici karar veriyor hangisinin ölümlü, hangisinin ölümsüz olduğuna."

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki reşit

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