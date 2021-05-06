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Aleyna Tilki hakkındaki 'koronovirüs aşısı' soruşturmasında karar!

06.05.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Aleyna Tilki hakkında, ‘İnsanları corona değil, ilaçlar öldürüyor' sözleri üzerine açılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, 'Halk arasında korku ve paniğe neden olmak' suçlanan Aleyna Tilki hakkında takipsizlik kararı verdi.

Aleyna Tilki hakkındaki 'koronovirüs aşısı' soruşturmasında karar!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" şeklindeki sözleri nedeniyle CİMER'e şikayet edilmişti.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından Aleyna Tilki hakkında 'Halk arasında korku ve paniğe neden olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, 9 Ocak 2021 günü bir televizyon kanalının magazin programında, gazetecilerin soruları üzerine "İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" diyen Tilki hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Tilki'nin sözlerinin suç unsuru oluşturabilecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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