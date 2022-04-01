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Aleyna Tilki iddialı pozuyla gündemde! "Don reklamında mı oynuyorsun?"

01.04.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki paylaşımlarına devam ediyor. Aleyna Tilki'nin son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Tilki iç çamaşırlı pozunu paylaşınca hayranlarının bir kısmından tepki aldı.

Aleyna Tilki iddialı pozuyla gündemde! "Don reklamında mı oynuyorsun?"

Piyasaya girdiğinden beri yaptığı her hareketle olay olan Aleyna Tilki iddialı tarzıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde kalçası yırtık kot pantolonlu pozunu paylaşınca tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki son olarak iç çamaşırlı bir pozunu paylaştı.

Aleyna Tilki'nin pozu hayranlarının büyük bir kısmını rahatsız etti.

Kimisi "Annesinin kızı" diyerek Havva Öztel'in iddialı tarzına gönderme yaparken kimisi "Yeter artık", "Don reklamında mı oynuyorsun?" yorumlarında bulundu.

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Aleyna Tilki'nin pozunu beğenip "Dünya starım" diyenler de vardı.

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Aleyna Tilki
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