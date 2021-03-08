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Aleyna Tilki 'İşte Bu Benim Masalım'dan 2 milyon TL kazandı

08.03.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki 'İşte Bu Benim Masalım'dan 2 milyon TL kazandı

Cemal Can Canseven ile İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan Aleyna Tilki dizinin 8 bölümü için 2 milyon TL aldı.

Aleyna Tilki'nin ilk dizi projesi "İşte Bu Benim Masalım"ın çekimleri önümüzdeki hafta bitiyor. 8 bölümlük proje için 20 yaşındaki popçuya ödenen para dudak uçuklattı. Tilki'ye 8 bölüm için 2 milyon TL ödendi.

Beren Saat'in bile Netflix'in Atiye dizisi için bölüm başına 150 bin TL aldığı dijital dünyada Tilki'nin 250 bin TL alması çok konuşuluyor.

İşte Bu Benim Masalım'a IMDb'de şok!İşte Bu Benim Masalım'a IMDb'de şok!

İşte Bu Benim Masalım IMDb platformunda 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puan alan dizisi oldu.

Yurt dışına gitmeye hazırlanan genç popçu aynı anda hem dizi, hem de müzik çalışmalarını bir arada yürütmeye çalıştığı için de sık sık sağlık sorunları yaşıyor. Doktor kontrolünde olan Aleyna Tilki geçen günlerde kas spazmı geçirmişti, şarkıcının son olarak tansiyon sorunu yaşadığı da ortaya çıktı. (TV100)

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Aleyna Tilki
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Acunun parası bol dağıtıyor gereksiz kişilere gün gelir çok arar o paraları
acun un paralari seyma bitiremedi aleynami bitirecek.
yazık günah paraya mundar olmuş

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