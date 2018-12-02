Aleyna Tilki: İyi imkanlara kavuştuğumda gördüm ki...

Henüz reşit olmadan sahne aldığı için Türkiye gündemine oturan ve hakkında çokça yazılıp çizilen Aleyna Tilki, 18 yaşına bastığından bu yana müzik dünyasında fırtınalar estiriyor. Kimi zaman yaptığı fevri çıkışlarıyla tepki çeken Tilki, ELLE Dergisine verdiği röportajda ilginç açıklamalara imza attı: “Ben iki karakterle varım.

Biri, hayatı gelişine göre yaşayan, absürd açıklamaları ve çocukça davranışlarıyla gündemde olan kız. Diğeri daha olgun, ne istediğini bilen, ayakları yere basan Aleyna. Televizyon programlarında bilerek zekamla saçmalıyorum. Çok daha iyi imkanlara kavuştuğumda gördüm ki, aradığım şey aslında lüks değilmiş. Lüks beraberinde kıroluk da getiriyor. Bir gün ‘para ve lüks için eski Aleyna’ya döneceksin’ deseler cevabım şu olur: Beni lüks ve parayla tehdit etmeyin. Bunlar umrumda değil. Elimdeki her şeyi kaybetsem etkilenmem. İstediğim şeyi yapabilmek için metrobüs gişesinin orada uyuyabilirim”



