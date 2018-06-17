MAGAZİN

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2018 21:25 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile birlikte Kuruçeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. 18 yaşındaki şarkıcı, klip çekimleri esnasında set çalışanlarına bağırdığı, onlara iftar yaptırmadığı iddialarını yalanladı.

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki, "Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları" adlı albümünde yer alan seslendirdiği 'Yalnız Çiçek' şarkısına çektiği kliple rekor kırdı. Yönetmenliğini de üstlendiği "Yalnız Çiçek" klibi hakkındaki sorulara yanıt veren genç şarkıcı, çekimler sırasında set çalışanlarına bağırdığı, onlara iftar yaptırmadığı iddialarını yalanladı.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLDÜM"

"Bunları okuyunca gerçekten üzüldüm" diyen Aleyna Tilki, ardından klipte rol alan Emrah Karaduman'a "Sen çekimlerde orucunu açmadın mı?" diye sordu. Karaduman ise ona "Beni aç bıraktın" diyerek takıldı. Aleyna Tilki, klibinde anlattığı hikayenin anlaşılmadığını dile getirdi: "Biz kadın üzerine bir hikayeyi ters köşe yaparak erkek üzerinden anlattık, henüz anlaşılmadı. Ama yönetmenliğe devam edeceğim."

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Emrah Karaduman Kuruçeşme Yalnız Çiçek

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