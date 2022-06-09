Aleyna Tilki mini eteğiyle uzanarak poz verdi! Adeta olay yarattı...

Yeni şarkısı 'Diamonds' ile müzik piyasasını sallamaya devam eden güzel şarkıcı Aleyna Tilki, kombiniyle de olay yarattı. Her fırsatta cesur kombinleriyle gündeme gelen güzel sanatçının, Instagram'da mini eteğiyle uzanarak verdiği poz herkesi adeta mest etti.

YENİ KLİBİ OLAY YARATTI

Yeni şarkısının klibinde giydiği kıyafetlerle dikkat çeken Aleyna Tilki'ye sosyal medyada birçok kişi yorum yağdırdı.

Yeni klibinde file çorap ve iç çamaşırlarıyla yer alan Aleyna Tilki'ye güzel yorumların yanı sıra eleştirel yorumlarda yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Şarkı mı çıkarmış yoksa don reklamı mı?" sözü dikkat çekmişti.

MİNİ ETEĞİYLE UZANARAK POZ VERDİ

Son olarak Instagram hesabından mini eteğiyle uzanarak poz verdiği anları paylaşan ve takipçilerine yeni şarkısını nasıl bulduklarını soran Aleyna Tilki, güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Mini etek ve sütyenli pozuyla koltukta uzandığı anları takipçilerine sunan güzel şarkıcı, adeta olay yarattı.



