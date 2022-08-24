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  4. Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki Playboy tavşanı oldu! Tepki yağdı

Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki Playboy tavşanı oldu! Tepki yağdı

24.08.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaya çıktığı günden bu yana gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin ailesi de en az kendisi kadar dikkat çekiyor. Annesi Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olurken, kız kardeşi de ablasının izinden gitmesiyle dikkat çekiyor. 17 yaşına giren Ayça Tilki'nin doğum gününden yapılan paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Ayça Tilki'nin doğum gününde Playboy tavşanı gibi giyinmesi tepkilere neden oldu.

Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki Playboy tavşanı oldu! Tepki yağdı

2017'de ilk solo parçası "Sen Olsan Bari"yi yayımlayan Tilki, kısa sürede şöhreti yakaladı ve attığı her adımla adından söz ettirmeye başladı. Ailesi de kendisi kadar dikkat çeken Tilki'nin annesi, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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Tilki, son olarak kardeşi Ayça Tilki'nin doğum günü partisiyle gündeme geldi. 17 yaşına giren Ayça Tilki'nin doğum gününden paylaşım yapan anneleri Havva Öztel'e tepki yağdı.

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Henüz reşit olamayan kızının doğum gününde Playboy tavşanı kostümü giymesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

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Şarkıcının babası Mehmet Tilki de kızlarıyla birlikte poz verdi.

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Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraflara, bir kesim 'Maşallah 3 kız kardeş gibisiniz' yorumları yapsa da bir kesim de Tilki'nin reşit olmadan Playboy tavşanına benzer kostüm giymesini eleştirdi.
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Aleyna Tilki Havva Öztel Ayça Tilki
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