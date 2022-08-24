Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki Playboy tavşanı oldu! Tepki yağdı

2017'de ilk solo parçası "Sen Olsan Bari"yi yayımlayan Tilki, kısa sürede şöhreti yakaladı ve attığı her adımla adından söz ettirmeye başladı. Ailesi de kendisi kadar dikkat çeken Tilki'nin annesi, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Tilki, son olarak kardeşi Ayça Tilki'nin doğum günü partisiyle gündeme geldi. 17 yaşına giren Ayça Tilki'nin doğum gününden paylaşım yapan anneleri Havva Öztel'e tepki yağdı.

Henüz reşit olamayan kızının doğum gününde Playboy tavşanı kostümü giymesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Şarkıcının babası Mehmet Tilki de kızlarıyla birlikte poz verdi.



Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraflara, bir kesim 'Maşallah 3 kız kardeş gibisiniz' yorumları yapsa da bir kesim de Tilki'nin reşit olmadan Playboy tavşanına benzer kostüm giymesini eleştirdi.





