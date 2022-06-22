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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir? Havva Öztel nereli ve kaç yaşında, ne iş yapar?

22.06.2022 06:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Boğaz manzaralı pozunu paylaşan Öztel'in fit hali gözlerden kaçmadı. Peki Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir? Havva Öztel nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir? Havva Öztel nereli ve kaç yaşında, ne iş yapar?

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı sürdürüyor. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu paylaşımı yine en çok araştırılan isimler arasında. Peki Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

Havva Öztel 1978 yılında doğdu. Havva Öztel, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek, Bu Benim Masalım ve Retrograde gibi şarkılarla büyük beğeni toplayan ünlü pop müzik şarkıcısı Aleyna Tilki'nin annesidir.

Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlamıştır. Havva Öztel, aslen Trabzonlu. Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. Havva Öztel, kızının destiğiyle spor markası da kurdu.

HAVVA ÖZTEL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

42 yaşındaki Havva Öztel Trabzon, Of'ludur. İki çocuk annesi olan Havva Öztel, son dönemde Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmektedir.

HAVVA ÖZTEL NE İŞ YAPAR?

Daha önceleri bir okulda müdür yardımcılığı yapan Havva Öztel, Aleyna Tilki'nin ünlenmesi sonrası bir kız öğrenci yurdu kurup buranın işletmeciliğini yaptı. Havva Öztel ayrıca bir de spor markası kurmuştur.

HAVVA ÖZTEL'İN INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Havva Öztel'in Instagram kullanıcı adı @havvaoztel'dir. 115K takipçi takipçisi olan Öztel, biyografisinde "İnsan,TELLİOĞLU,OFLU iki kız annesi (tilkilerin annesi)" ifadelerine yer vermiştir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aleyna Tilki
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