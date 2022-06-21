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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbiseli poz verdi, kıvrımlarıyla dikkat çekti! "Bu nasıl bir vücut?"

21.06.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Aleyna Tilki'nin 44 yaşındaki annesi Havva Öztel de kızı kadar magazin gündeminde yer alıyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbiseli poz verdi, kıvrımlarıyla dikkat çekti! "Bu nasıl bir vücut?"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla fenomenleri aratmıyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Havva Öztel, mini elbiseli pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

22 yaşındaki kızı Aleyna Tilki'ye desteğini ihmal etmeyen Havva Öztel, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbiseli poz verdi, kıvrımlarıyla dikkat çekti!

Paylaşımlarıyla 115 bin kişi tarafından takip edilen Havva Öztel, son pozuyla dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbiseli poz verdi, kıvrımlarıyla dikkat çekti!

Mini elbiseli pozunu paylaşan Havva Öztel'e takipçileri, "Bu nasıl bir vücut?", "Aleyna'dan daha güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbiseli poz verdi, kıvrımlarıyla dikkat çekti!

Aleyna Tilki ve Ayça Tilki adındaki iki kız çocuğu annesi Havva Öztel, Mehmet Tilki ile evliliğini 2017'de noktaladı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbiseli poz verdi, kıvrımlarıyla dikkat çekti!

ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Havva Öztel, Aleyna Tilki şöhret olmadan önce müdür yardımcılığı yaptı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbiseli poz verdi, kıvrımlarıyla dikkat çekti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbiseli poz verdi, kıvrımlarıyla dikkat çekti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbiseli poz verdi, kıvrımlarıyla dikkat çekti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbiseli poz verdi, kıvrımlarıyla dikkat çekti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbiseli poz verdi, kıvrımlarıyla dikkat çekti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbiseli poz verdi, kıvrımlarıyla dikkat çekti!

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Aleyna Tilki
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