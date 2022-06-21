Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbiseli poz verdi, kıvrımlarıyla dikkat çekti! "Bu nasıl bir vücut?"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla fenomenleri aratmıyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Havva Öztel, mini elbiseli pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

22 yaşındaki kızı Aleyna Tilki'ye desteğini ihmal etmeyen Havva Öztel, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Paylaşımlarıyla 115 bin kişi tarafından takip edilen Havva Öztel, son pozuyla dikkat çekti.

Mini elbiseli pozunu paylaşan Havva Öztel'e takipçileri, "Bu nasıl bir vücut?", "Aleyna'dan daha güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Aleyna Tilki ve Ayça Tilki adındaki iki kız çocuğu annesi Havva Öztel, Mehmet Tilki ile evliliğini 2017'de noktaladı.

ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Havva Öztel, Aleyna Tilki şöhret olmadan önce müdür yardımcılığı yaptı.





