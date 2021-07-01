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  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti

01.07.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Öztel son olarak süper minisiyle poz verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından tatil paylaşımlarında bulundu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den ince mesajAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den ince mesaj

Havva Öztel'in daha önce bikinili paylaşımları ile ilgi odağı olmuştu. "Maşallah" yorumları yapılan Havva Öztel bu defa süper minisiyle poz verdi.

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Havva Öztel güzelliği ve düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

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Aleyna Tilki annesinin bu havalı fotoğrafına beğeni ve emojiyle destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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