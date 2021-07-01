Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından tatil paylaşımlarında bulundu.

Havva Öztel'in daha önce bikinili paylaşımları ile ilgi odağı olmuştu. "Maşallah" yorumları yapılan Havva Öztel bu defa süper minisiyle poz verdi.

Havva Öztel güzelliği ve düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

Aleyna Tilki annesinin bu havalı fotoğrafına beğeni ve emojiyle destek verdi.



