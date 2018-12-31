MAGAZİN

Aleyna Tilki'nin bacakları takipçilerinin gözünden kaçmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.12.2018 13:45 | Son Güncelleme

Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine eleştirilerin odağında kaldı. Tilki'nin takipçileri bacaklarına fotoşop yaptığını iddia etti.

Aleyna Tilki'nin bacakları takipçilerinin gözünden kaçmadı

Söylediği şarkılarla olduğu kadar sahne performansıyla da beğeni toplayan Aleyna Tilki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla haber olmayı başarıyor. Kimi zaman çocuklar gibi eğlenirken çekilmiş bir fotoğrafını ya da videosunu hesabından paylaşan Tilki, kimi zaman da göndermeler taşıyan bir paylaşımda bulunuyor.

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Ancak genç şarkıcının özellikle son zamanlarda yaptığı paylaşımlar üzerinde oynama yapıldığı gerekçesiyle takipçileri tarafından sıkı bir şekilde eleştiriliyor.

“BACAKLAR BİRBİRİNE DOLAŞACAK”

Aleyna Tilki’nin yaptığı son paylaşım da yine böyle eleştirilere maruz kaldı. Yerde otururken çekilmiş bir fotoğrafını, “Yabani ruhlar evcilleştirilemez” notuyla paylaşan Tilki bacak boyunun anormal bir şekilde uzun göründüğü gerekçesiyle kıyasıya eleştirildi ve “Bacaklar birbirine dolaşacak” şeklinde yorumlar yapıldı.


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