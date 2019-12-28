Aleyna Tilki'nin 'canım ben' paylaşımına beğeni yağdı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine dikkatleri çekti.

Ayna karşısında kendini öperken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, "Canım ben" notunu yazdı.

Instagram hesabında 2,5 milyon takipçisi olan genç şarkıcının paylaşımı kısa sürede yüz binden fazla beğeni ve yorum aldı.

ACUN'UN PARTİSİNE DAMGA VURMUŞTU!

Acun Medya'nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği yeni yıl partisine katılan Aleyna Tilki, süper mini elbisesiyle göz kamaştırmıştı.



