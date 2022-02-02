Aleyna Tilki'nin ev haline yorum yağdı! ''Abla Uzi kızmasın!''

Geçtiğimiz günlerde takıntılı hayranı nedeniyle evinden taşınmak zorunda kalan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Tilki, bu defa ev pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aleyna Tilki'nin ev haline, ''Abla Uzi kızmasın'', ''Kalbim duracak neredeyse'' ve ''Her zaman seksi'' gibi yorumlar yapıldı.

Aleyna Tilki, kendisini taciz eden saplantılı hayranının mesajlarını ifşa ederek, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istemişti.

Bir süredir ünlü şarkıcı Uzi ile aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Tilki'nin, Uzi'den ayrıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Aleyna Tilki, bir ev partisinde ünlü iş insanı Taha Bilici ile yakınlaştı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in, kızı ve Uzi arasındaki ilişkiyi desteklemediği ve Uzi'nin yaşam tarzını beğenmediği konuşulmuştu.



