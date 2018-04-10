MAGAZİN

Aleyna Tilki'nin kıyafet tercihi görenleri şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 16:12 | Son Güncelleme

Geçen günlerde 18 yaşına giren şarkıcı Aleyna Tilki'yi Çengelköy'de terlik ve pijamayla görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Aleyna Tilki'nin kıyafet tercihi görenleri şaşırttı

'Cevapsız Çınlama' ve 'O Sen Olsan Bari' şarkılarıyla milyonlarca kişilik bir hayran kitlesi oluşturan Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşı Emrah Karaduman ile Çengelköy'de objektiflere yansıdı.

AMERİKALI STARLARA ÖZENDİ

Sürekli "Dünya starı olmak istiyorum" diyen Aleyna Tilki, gittiği mekanda sıradışı giyim tarzları ile dikkat çeken Amerikalı starları taklit etti.

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Pijamaları ve 350 TL'ye satılan sokakta giyilmek üzere tasarlanan terlikleriyle son derece bakımsız görünen Aleyna Tilki'nin tuhaf tarzı ve sergilediği rahat hareketler mekandaki herkesi şaşkına çevirdi.

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