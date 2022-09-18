Aleyna Tilki'nin konseri Osmancık Belediyesi tarafından iptal edildi! LGBT karşıtı yürüyüşe tepki göstermişti

İstanbul'da Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından 'Çocuklarımızın LGBT Dayatmasından Korunması İçin Yürüyoruz' sloganıyla düzenlenen protesto gösterisine, ünlü şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz gün attığı bir tweetler tepki göstermişti.

"PROTESTO EDİLMESİ DOĞAYA AYKIRI"

Tilki paylaşımında "LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz?

Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç" ifadelerini kullanmıştı.

BELEDİYE KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Çorum’un Osmancık Belediyesi, bu paylaşımın ardından ise ilçede 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan Aleyna Tilki konserinin iptal edildiğini duyurdu. Konserin iptal gerekçesi olarak şarkıcı Aleyna Tilki’nin açıklamaları olarak gösterildi.

Osmancık Belediyesi kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemizce Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir. Festival çerçevesinde 'Halk Konseri' ve 'Gençlik Konseri' olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı 'Aleyna Tilki' davet edilmiştir. İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

