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Aleyna Tilki'nin mini şortlu pozundan sonra anne Havva Öztel de paylaştı

10.04.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Retrograde' ile adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki şu sıralar Maldivler'de tatil yapıyor. Tilki'nin annesi Havva Öztel de Amerika'da tatilde. İkilinin yaptığı paylaşımlarsa gündemde...

Aleyna Tilki'nin mini şortlu pozundan sonra anne Havva Öztel de paylaştı

Mini şortlu paylaşımlarıyla gündem olan Aleyna Tilki'nin annesi de sosyal medyayı salladı. Maldivler'de tatilde olan Aleyna Tilki tatil pozlarıyla gündem olurken annesinden de Amerika'dan paylaşımlar geldi.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Havva Öztel sosyal medya paylaşımlarıyla kızı Aleyna Tilki gibi binlerce yorum ve beğeni alıyor.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Amerika paylaşımlarıyla adeta kızının önüne geçti.

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Aleyna Tilki'nin annesini görenler "Kızıyla aynı yaşta gibi" yorumları yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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