Aleyna Tilki'nin mini şortlu pozundan sonra anne Havva Öztel de paylaştı

Mini şortlu paylaşımlarıyla gündem olan Aleyna Tilki'nin annesi de sosyal medyayı salladı. Maldivler'de tatilde olan Aleyna Tilki tatil pozlarıyla gündem olurken annesinden de Amerika'dan paylaşımlar geldi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Havva Öztel sosyal medya paylaşımlarıyla kızı Aleyna Tilki gibi binlerce yorum ve beğeni alıyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Amerika paylaşımlarıyla adeta kızının önüne geçti.

Aleyna Tilki'nin annesini görenler "Kızıyla aynı yaşta gibi" yorumları yaptı.



