MAGAZİN

Aleyna Tilki'nin sokakta zor anları! Etrafını sardılar imdadına 10 polis yetişti

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlar yapmaya devam eden genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam yolda yürürken polislerden yardım istemek zorunda kaldı.

Aleyna Tilki'nin sokakta zor anları! Etrafını sardılar imdadına 10 polis yetişti

19 yaşındaki Aleyna Tilki, henüz genç yaşına rağmen milyonlarca dinlenmeye ulaşmış bir şarkıcı. Kısa süre içerisinde tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Tilki, bu durumun zorluklarını da yaşamıyor değil. Geçtiğimiz akşam bir arkadaşıyla Taksim'e giden Tilki, hayranlarının etrafını sarmasıyla polislerden yardım istemek zorunda kaldı.

aleyna-tilkinin-sokakta-zor-anlari-CCH3

Bir kafede arkadaşıyla sohbet ederken görüntülenen Aleyna Tilki, "Taksim'e girdiğime pişman oldum. Hayranlarım etrafımı sardı. İmdadıma 10 polis yetişti. Onların refakati ile çıkabildim” dedi. Tilki, daha sonra aracına binip oradan uzaklaştı.

aleyna-tilkinin-sokakta-zor-anlari-7q1Y

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
'Acaba bu adama parası olmadan da bakar mısın?''Acaba bu adama parası olmadan da bakar mısın?'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki magazin

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Demet Özdemir'in güzelliği anneden!

Demet Özdemir'in güzelliği anneden!

Taytını hatırlatan takipçisine ayar verdi

Taytını hatırlatan takipçisine ayar verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur Sarıoğlu'ndan kendisini eleştiren takipçisine cevap

'Acaba bu adama parası olmadan da bakar mısın?'

Gelinim Mutfakta sezon finalinde kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 28 Haziran Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta sezon finalinde elenen isim belli oldu!

Şahan Gökbakar'ın tatil keyfi!

Şahan Gökbakar'ın tatil keyfi!

Survivor'da son ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da son ödül için karşı karşıya geldiler!

Yemekteyiz sezon finalinde kim birinci oldu? Yemekteyiz 28 Haziran Cuma sonuçları

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.