MAGAZİN

Aleyna Tilki'nin transparanında dikkat çeken detay

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

Whitefest 2019'da sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin transparan bodysuit'i ve ultra mini eteği dikkat çekti. Tilki'nin göğüs uçlarını kapatan şimşek şekilleri ise 'Aleyna şimşek çaktırdı' gibi yorumlara neden oldu...

Aleyna Tilki'nin transparanında dikkat çeken detay

İlk kez Uludağ’da konser veren Aleyna Tilki, Whitefest kapsamında sahneye çıktı. 1000 kişinin izlediği konserde kendi şarkıları dışında pek çok Türkü de söyleyen Tilki, Selda Bağcan ile yaptığı düet hakkında da konuştu:

“En büyük hayallerimden biri Selda Bağcan ile tanışıp beraber şarkı söylemekti. Çok şükür hayallerimden birini daha gerçekleştirdim. Benim için çok özel ve anlamlı bir geceydi” diyen Tilki’nin sahne kıyafeti de dikkat çekti.

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File bir bodysuit giyen Aleyna Tilki, bra’sının üzerine taktığı şimşek motifleriyle hayranlarının beğenisini topladı.

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Yüksek bel pilili eteği ve uzun çizmeleriyle stilini tamamlayan Tilki için ‘Aleyna şimşek çaktırdı’ gibi yorumlar yapıldı…


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