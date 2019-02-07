Aleyna Tilki'nin transparanında dikkat çeken detay

İlk kez Uludağ’da konser veren Aleyna Tilki, Whitefest kapsamında sahneye çıktı. 1000 kişinin izlediği konserde kendi şarkıları dışında pek çok Türkü de söyleyen Tilki, Selda Bağcan ile yaptığı düet hakkında da konuştu:

“En büyük hayallerimden biri Selda Bağcan ile tanışıp beraber şarkı söylemekti. Çok şükür hayallerimden birini daha gerçekleştirdim. Benim için çok özel ve anlamlı bir geceydi” diyen Tilki’nin sahne kıyafeti de dikkat çekti.

File bir bodysuit giyen Aleyna Tilki, bra’sının üzerine taktığı şimşek motifleriyle hayranlarının beğenisini topladı.

Yüksek bel pilili eteği ve uzun çizmeleriyle stilini tamamlayan Tilki için ‘Aleyna şimşek çaktırdı’ gibi yorumlar yapıldı…



