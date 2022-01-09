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  4. Aleyna Tilki önce çatıda sonra odada dans etti! "Uzi sana yaramadı"

Aleyna Tilki önce çatıda sonra odada dans etti! "Uzi sana yaramadı"

09.01.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzi ile aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Tilki son paylaşımlarıyla yine dikkat çekti. Aleyna Tilki önce çatıda sonra odada dans ettiği anları paylaştı. Aleyna Tilki'nin paylaşımı "Uzi ile aşk sana iyi gelmemiş" yorumları yağdı.

Aleyna Tilki önce çatıda sonra odada dans etti! "Uzi sana yaramadı"

Hem yaptığı işlerle hem de özel hayatıyla gündeme gelen Aleyna Tilki rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddiasıyla dikkat çekti. Uzi ile aşk yaşadığı söylenen Aleyna Tilki konuya dair bir yorumda bulunmasa da yaptığı paylaşımlara yeni aşkıyla ilgili yorumlar yağıyor.

3 milyona yakın takipçisi olan Aleyna Tilki önce çatıya çıkıp dans etti. Daha sonraki gönderisinde ise odasında dans eden Tilki'ye yorum yağdı.

Aleyna Tilki'nin dansına dair takipçilerinden binlerce yorum geldi. Çoğu takipçi "İnsanın Uziy'le takılması böyle sonuçlar veriyor demek", "Uzi sana yaramadı" gibi yorumlarda bulundu.

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Aleyna Tilki ve Uzi aşkı geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. Birlikte fotoğraf paylaşan çift 15 gündür birlikte. İkili aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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