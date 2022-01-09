Aleyna Tilki önce çatıda sonra odada dans etti! "Uzi sana yaramadı"

Hem yaptığı işlerle hem de özel hayatıyla gündeme gelen Aleyna Tilki rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddiasıyla dikkat çekti. Uzi ile aşk yaşadığı söylenen Aleyna Tilki konuya dair bir yorumda bulunmasa da yaptığı paylaşımlara yeni aşkıyla ilgili yorumlar yağıyor.

3 milyona yakın takipçisi olan Aleyna Tilki önce çatıya çıkıp dans etti. Daha sonraki gönderisinde ise odasında dans eden Tilki'ye yorum yağdı.

Aleyna Tilki'nin dansına dair takipçilerinden binlerce yorum geldi. Çoğu takipçi "İnsanın Uziy'le takılması böyle sonuçlar veriyor demek", "Uzi sana yaramadı" gibi yorumlarda bulundu.

Aleyna Tilki ve Uzi aşkı geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. Birlikte fotoğraf paylaşan çift 15 gündür birlikte. İkili aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.



