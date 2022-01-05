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Aleyna Tilki, Rapçi Uzi ile aşk yaşıyor iddiası! "Hani keko seviyordun?"

05.01.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve 'Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. 'Magazin Masası' adlı programda, "Sevgilim biraz maço ve keko olabilir" açıklamasını yapan Aleyna Tilki'nin "Uzi" ile sevgili olduğu konuşuldu.

Aleyna Tilki, Rapçi Uzi ile aşk yaşıyor iddiası! "Hani keko seviyordun?"

'Umurumda Değil', 'Makina' şarkılarıyla adını duyuran rapçi Uzi 15 gündür Aleyna Tilki ile aşk yaşıyor. Teve2 ekranlarında yayınlanan 'teve2 Magazin Masası' programı sürpriz aşkı duyurdu.

Aleyna Tilki ve Uzi aşkı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraf paylaşan çift 15 gündür birlikte. İkili aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.

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"HANİ KEKO SEVİYORDUN"

Aleyna Tilki, temmuz ayında Twitter hesabından 'Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor' mesajını paylaşmış, Uzi’den 'hani keko seviyordun' cevabı gelmişti. Sosyal medyada başlayan dostluğun zamanla aşka dönüştüğü iddia edildi.

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Aleyna Tilki
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