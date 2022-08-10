Aleyna Tilki reklamlardan milyonlar kazanıyor! Parasını böyle değerlendirecek

Aleyna Tilki reklam verenlerin gözdesi. Sadece ocaktan bu yana 3 ayrı reklam filmi için kamera karşısına geçti. İlkinden 2.5 milyon TL, ikincisinden ve son oynadığından dörder milyon TL kazandı. Yeni anlaşmalar da kapıda. Konserlerinden kazandıklarını

yine müziğe harcayan şarkıcı, reklam gelirlerini ise toprağa yatırma kararı aldı.

ARAZİ ARIYOR!

“Hiç ticari kafam yoktur” diyen Aleyna annesi Havva Öztel’in de tavsiyesiyle Riva, Ömerli ve Silivri’de arazi bakmaya başladı. Tanıdık emlakçılara haber saldı. Doğanın içinde yaşamak isteyen Aleyna, tyne house tarzı ev ve stüdyo yaptıracak. Hatta sponsorlar devreye girdi bile.

