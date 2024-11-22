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Aleyna Tilki sahne tarzıyla yine gündemde! 'Gecelikle gelmiş gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.11.2024 16:01
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İddialı pozları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki şimdi de Saygı1 Sertab Erener gecesinde sahne aldı. Sahneye süper mini elbisesiyle çıkan Aleyna Tilki'nin cesur kostümü pek beğenilmedi.

Aleyna Tilki sahne tarzıyla yine gündemde! 'Gecelikle gelmiş gibi'

Her paylaşımı ve her açıklaması magazin manşetlerinde gündem olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki son olarak Saygı1 Sertab Erener gecesinde sahneye çıktı.

Geceye süper mini elbisesiyle damga vuran Aleyna Tilki'nin cesur kostümü pek beğenilmedi.

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Kombinini yırtık detaylı tülden çorapları ile tamamlayan Aleyna Tilki'nin bu haline sosyal medyada yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Aleyna Tilki'ye; 'hiç güzel görünmüyor', 'zorla mı giydiriyorlar', 'bu nasıl zevksizlik', 'gecelikle gelmiş gibi' yorumlar yapıldı.

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Aleyna Tilki sosyal medya hesabından "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" diyerek şarkı söylemeyi özlediğini söylemişti.

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Aleyna Tilki
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