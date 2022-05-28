Aleyna Tilki tekerlekli sandalyeyle paylaştı! "Hasta olduğumu belli etmemeye çalışıyorum"

21 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündem olan isimler arasında yer alıyor. Ünlü isim, son olarak Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zeka seviyenin düşük olması gerekiyo bence" ifadesini kullanarak takipçilerinden tepki toplamıştı.

ALEYNA TİLKİ'NİN HASTANE PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI!

Tilki, bu kez hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Hastanede yatağından yaptığı paylaşıma "Kendime hasta olduğumu belli etmemeye çalışıyorum. Siz de belli etmeyin" notunu düşmesi dikkat çekti.

Genç isim, hastane odasından yaptığı bir başka paylaşıma da "Hastalıktan değil ama sıkıntıdan göçeceğim bu diyarlardan ya" notunu ekledi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE YÜRÜDÜ

Aleyna Tilki'nin son paylaştığı hikayede de tekerlekli sandalyede olması takipçilerini korkuttu.



