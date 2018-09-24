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Aleyna Tilki vazgeçti! Demet Akalın'ın klibini çekmiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın klibini çekmekten vazgeçince Demet Akalın daha önce birçok klibini çeken yönetmen Nihat Odabaşı'na geri döndü.

Aleyna Tilki vazgeçti! Demet Akalın'ın klibini çekmiyor

Şarkıcı Demet Akalın'ın lüks villasına eşi Okan Kurt'un borçları yüzünden haciz geldi. Çocuğunun bilgisayarına kadar pek çok eşya kamyonlara yüklenip götürüldü. Bu olayı kaldıramayan Demet Akalın, tek celsede borç batağındaki kocasından boşandı.

Demet Akalın daha sonra hacze giden eşyalarını geri aldı. Bir açıklama yaparak "Artık Okan'ın iğnesi bile yok bu evde" dedi.

Demet Akalın 'Ses Kes' şarkısının yönetmen koltuğuna Aleyna Tilki'nin oturacağını açıklamıştı. Aleyna Tilki'nin yakın arkadaşı Emrah Karaduman'ın aranjörlüğünü yaptığı 'Ses Kes' şarkısının yönetmeni değişti.

Demet Akalın'ın 'Ses Kes' şarkısının klibini Nihat Odabaşı'nın çekeceği öğrenildi. TV8'de Gel Konuşalım programında Eylem İpek Şafak'ın açıkladığı habere göre, Aleyna Tilki tarafından anlaşma feshedildi.

Daha öncede Demet Akalın'ın birçok klibinin yönetmenliğini yapan Nihat Odabaşı ile anlaştığını henüz resmi olarak açıklanmadı.

Kulis bilgilerine göre, Emrah Karaduman’ın 'Ses Kes' şarkısına çok yakın bir zamanda klip çekeceğini sosyal medya hesabından yazım yanlışı yaparak duyurmuştu. Demet Akalın’ın bu yanlışa kızdığı daha önce haberlere konu olmuştu. Daha sonra Aleyna Tilki’nin klibi çekmekten vazgeçtiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

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Aleyna Tilki demet akalın ses kes klip

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