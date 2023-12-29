Aleyna Tilki 'Yakında yine' diyerek paylaştı! Minicik eteğiyle olay oldu

Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" diyerek şarkı söylemeyi özlediğini söylemişti.

"Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar" diyerek şoke eden Aleyna Tilki'den yeni paylaşım geldi.

Aleyna Tilki 'Yakında yine' diyerek paylaştığı pozlarıyla adından söz ettirdi. Minicik eteğiyle sahnede fırtına gibi esen genç şarkıcıya Selin Ciğerci'den emojili destek geldi.







