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Aleyna Tilki'ye korku dolu anlar yaşatmıştı! Saplantılı hayranı kamerada

31.12.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin hayranı olduğu iddia edilen bir kişi, Tilki'nin Üsküdar'daki evinin bulunduğu siteye girdi. Saplantılı hayranın O anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheli gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Aleyna Tilki'ye korku dolu anlar yaşatmıştı! Saplantılı hayranı kamerada

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin hayranı olduğu iddia edilen bir kişi, Tilki'nin Üsküdar'da bulunan evinin site bahçesinden atlayarak içeri girdi.

ÖNCE GÖZALTINA ALINDI, SONRA SERBEST BIRAKILDI

O sırada kızı Aleyna Tilki ile konserde olan Havva Öztel, evine geldi. Güvenlik görevlilerinin yaşanan olayı kendisine anlatması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin dikenli telleri aşarak siteye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Aleyna Tilki yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şüpheli Muhammed E. A. (24) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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