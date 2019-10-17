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Aleyna Tilki: Yine yerdeyim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 09:44 | Son Güncelleme

Yaptığı her paylaşımla ve yorumla gündeme gelmeyi başaran Aleyna Tilki yine kendini yerlere attı! Tilki verdiği son pozlarla hayranlarının ilgisini çekti.

Aleyna Tilki: Yine yerdeyim

Eğitim için Amerika'nın yolunu tutan genç şarkıcı Aleyna Tilki, gözlüklü yeni imajıyla dikkat çekti. Mini elbisesiyle verdiği pozlarını paylaşan Aleyna Tilki, "Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil, sıkılıyorum" notunu yazdı.

Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, Türkiye'den ayrılmıştı.

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California'da eğitimine devam edecek olan Aleyna Tilki, Instagram hesabından paylaşım yaptı. Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, çizgili mini elbisesiyle ve gözlüğüyle verdiği iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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